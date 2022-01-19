Укр

Шевченко все еще работает в "Дженоа" и получает огромную зарплату

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Андрей Шевченко Новость обновлена 19 января 2022, 11:01
Андрей Шевченко

Украинский специалист официально никуда не уходил.

Легенда футбола Андрей Шевченко, которому уже нашли работу в Украине после "увольнения" с "Дженоа", официально продолжает работать в Италии.

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас на своем telegram-канале.

По информации источника, "Дженоа" не платила украинцу отступные в размере 20 млн евро, потому что "Шева" все еще официально работает в клубе. Андрей Николаевич продолжает получать зарплату в полном размере (2,3 млн евро годовых чистыми) и будет на балансе "Грифонов" либо до конца контракта (лето 2024 года), либо пока не найдет себе новую команду. Примечательно, что "Дженоа" также оплачивает контракт и всего тренерского штаба "Шевы" (около 7 млн евро в год). Бурбас отметил, что украинский тренер мог получить еще 1 млн евро бонусов, если бы сохранил прописку "Дженоа" в Серии А. Игорь заявил, что Шевченко стал третьим тренером генуэзцев, который сейчас находится на балансе клуба.

Также Бурбас сообщил, что турецкий "Галатасарай" выходил на Андрея Шевченко с предложением о работе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" в первом матче без Шевченко была унижена "Фиорентиной" (6:0).

Теги:
#Футбол #Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А
Крещение в Киеве
Киев
Как украинцы празднуют Крещение: видео с высоты
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Крещение в Киеве
Как украинцы празднуют Крещение: видео с высоты
Дата публикации
Категория
В 2022 году кредиты на жилье под 5% смогут получить около 30 тысяч граждан
В Украине запускают ипотеку под 5%, но получить ее не так просто: какие нюансы нужно знать
Дата публикации
Категория
У Сейшельских островов с Украиной - безвиз
СМИ нашли доказательства отдыха семьи Зеленского на Сейшелах: расследование (видео)
Дата публикации
Категория
По информации разведки, РФ скопила на границах с Украиной целое войско, которое может атаковать в любой момент
Россия дала официальный ответ по вторжению в Украину, обвинив "горячие головы" Киева: подробности
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко выступает перед сторонниками с крыльца Печерского райсуда Киева 17 января
В Киеве судят Порошенко: онлайн-трансляция, видео и реакция соцсетей