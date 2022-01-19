Шевченко все еще работает в "Дженоа" и получает огромную зарплату

Украинский специалист официально никуда не уходил.

Легенда футбола Андрей Шевченко, которому уже нашли работу в Украине после "увольнения" с "Дженоа", официально продолжает работать в Италии.

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас на своем telegram-канале.

По информации источника, "Дженоа" не платила украинцу отступные в размере 20 млн евро, потому что "Шева" все еще официально работает в клубе. Андрей Николаевич продолжает получать зарплату в полном размере (2,3 млн евро годовых чистыми) и будет на балансе "Грифонов" либо до конца контракта (лето 2024 года), либо пока не найдет себе новую команду. Примечательно, что "Дженоа" также оплачивает контракт и всего тренерского штаба "Шевы" (около 7 млн евро в год). Бурбас отметил, что украинский тренер мог получить еще 1 млн евро бонусов, если бы сохранил прописку "Дженоа" в Серии А. Игорь заявил, что Шевченко стал третьим тренером генуэзцев, который сейчас находится на балансе клуба.

Также Бурбас сообщил, что турецкий "Галатасарай" выходил на Андрея Шевченко с предложением о работе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" в первом матче без Шевченко была унижена "Фиорентиной" (6:0).