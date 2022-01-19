Шевченко все ще працює в "Дженоа" та отримує величезну зарплату

Український фахівець офіційно нікуди не йшов.

Легенда футболу Андрій Шевченко, якому вже знайшли роботу в Україні після "звільнення" з "Дженоа", офіційно продовжує працювати в Італії.

Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас на своєму telegram-каналі.

За інформацією джерела, "Дженоа" не платила українцеві відступні у розмірі 20 млн євро, тому що "Шева" все ще офіційно працює в клубі. Андрій Миколайович продовжує отримувати зарплату в повному розмірі (2,3 млн євро річних чистими) і буде на балансі "Грифонів" або до кінця контракту (літо 2024 року), або поки не знайде собі нову команду. Примітно, що "Дженоа" також сплачує контракт і всього тренерського штабу "Шеви" (близько 7 млн євро на рік). Бурбас зазначив, що український тренер міг отримати ще 1 млн євро бонусів, якби зберіг прописку "Дженоа" у Серії А. Ігор заявив, що Шевченко став третім тренером генуезців, який зараз перебуває на балансі клубу.

Також Бурбас повідомив, що турецький "Галатасарай" виходив на Андрія Шевченка із пропозицією про роботу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Дженоа" у першому матчі без Шевченка була принижена "Фіорентиною" (6:0).