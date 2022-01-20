Украинский боец дебютирует в UFC на турнире в Лас-Вегасе

Спортсмен готовится к первому бою в промоушене.

Украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря (19-2), который осенью 2021 года заполучил контракт с UFC, узнал имя своего первого соперника и дату поединка в новом промоушене.

Об этом сообщает undefeatedua.

Сообщается, что 25-летний проспект проведет поединок в рамках шоу UFC 272. Номерной турнир состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile арене 5 марта. Противостоять украинцу будет румынский боец Николаэ Негумеряну (11-1), для которого этот бой станет четвертым в UFC.

Добавим, что в главном поединке шоу планируется нетитульный поединок в полусреднем весе Хорхе Масвидаль — Колби Ковингтон. Кроме того, в карде запланирована дуэль украинки Марины Мороз против Марии Агаповой из Казахстана. К слову, между соперницами есть личная неприязнь из-за чем бой может біть жестким.

Напомним, в сентябре 2021 года Потеря, который дерется в рамках полутяжелого веса, на глазах президента UFC Даны Уайта вырубил польского бойца Лукаша Судольски. Эта победа принесла украинцу контракт с UFC.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мороз станцевала в откровенном наряде.