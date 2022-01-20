Укр

Украинский боец дебютирует в UFC на турнире в Лас-Вегасе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Игорь Потеря Новость обновлена 20 января 2022, 11:32
Игорь Потеря

Спортсмен готовится к первому бою в промоушене.

Украинский боец смешанного стиля Игорь Потеря (19-2), который осенью 2021 года заполучил контракт с UFC, узнал имя своего первого соперника и дату поединка в новом промоушене.

Об этом сообщает undefeatedua.

Сообщается, что 25-летний проспект проведет поединок в рамках шоу UFC 272. Номерной турнир состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile арене 5 марта. Противостоять украинцу будет румынский боец Николаэ Негумеряну (11-1), для которого этот бой станет четвертым в UFC.

Добавим, что в главном поединке шоу планируется нетитульный поединок в полусреднем весе Хорхе Масвидаль — Колби Ковингтон. Кроме того, в карде запланирована дуэль украинки Марины Мороз против Марии Агаповой из Казахстана. К слову, между соперницами есть личная неприязнь из-за чем бой может біть жестким.

Напомним, в сентябре 2021 года Потеря, который дерется в рамках полутяжелого веса, на глазах президента UFC Даны Уайта вырубил польского бойца Лукаша Судольски. Эта победа принесла украинцу контракт с UFC.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мороз станцевала в откровенном наряде.

Теги:
#Смешанные единоборства #Игорь Потеря
Американские Javelin еще не были в настоящем бою в Украине, но РФ их уже опасается
Украина
Российские танки сгорят за три секунды: чем ответит Украина на вторжение Путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Американские Javelin еще не были в настоящем бою в Украине, но РФ их уже опасается
Российские танки сгорят за три секунды: чем ответит Украина на вторжение Путина
Дата публикации
Категория
В ближайшие дни Украину будет засыпать снегом
Снежный шторм уверенно накрывает Украину: какие области засыплет больше всего
Дата публикации
Категория
Лучшую отечественную муку в стране продают за границу
"Дичь какая-то получается": Украина закупает турецкую муку из своей же или российской пшеницы
Дата публикации
Категория
Выиграть в цене можно на разных видах железнодорожного транспорта
Лайфхаки для украинцев: как сэкономить на билетах на поезд
Дата публикации
Категория
Сейчас врачей проходят водители при получении удостоверения и в ряде других случаев
Медкомиссия без проблем: Минздрав может упростить жизнь водителям