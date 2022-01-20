Український боєць дебютує в UFC на турнірі у Лас-Вегасі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 6
Спортсмен готується до першого бою у промоушені.
Український боєць змішаного стилю Ігор Потеря (19-2), який восени 2021 року отримав контракт із UFC, дізнався ім’я свого першого суперника та дату поєдинку у новому промоушені.
Про це повідомляє undefeatedua.
Повідомляється, що 25-річний проспект проведе поєдинок у рамках шоу UFC 272. Номерний турнір відбудеться у Лас-Вегасі на T-Mobile арені 5 березня. Протистоятиме українцю румунський боєць Ніколае Негумеряну (11-1), для якого цей бій стане четвертим в UFC.
Додамо, що у головному поєдинку шоу планується нетитульний поєдинок у напівсередній вазі Хорхе Масвідаль – Колбі Ковінгтон. Крім того, у карді заплановано дуель українки Марини Мороз проти Марії Агапової із Казахстану. До речі, між суперницями є особиста неприязнь, через що бій може бути жорстким.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Потеря, який б’ється в рамках напівважкої ваги, на очах президента UFC Дани Уайта вирубив польського бійця Лукаша Судольські. Ця перемога принесла українцю контракт із UFC.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мороз станцювала у відвертому вбранні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-