Український боєць дебютує в UFC на турнірі у Лас-Вегасі

Спортсмен готується до першого бою у промоушені.

Український боєць змішаного стилю Ігор Потеря (19-2), який восени 2021 року отримав контракт із UFC, дізнався ім’я свого першого суперника та дату поєдинку у новому промоушені.

Про це повідомляє undefeatedua.

Повідомляється, що 25-річний проспект проведе поєдинок у рамках шоу UFC 272. Номерний турнір відбудеться у Лас-Вегасі на T-Mobile арені 5 березня. Протистоятиме українцю румунський боєць Ніколае Негумеряну (11-1), для якого цей бій стане четвертим в UFC.

Додамо, що у головному поєдинку шоу планується нетитульний поєдинок у напівсередній вазі Хорхе Масвідаль – Колбі Ковінгтон. Крім того, у карді заплановано дуель українки Марини Мороз проти Марії Агапової із Казахстану. До речі, між суперницями є особиста неприязнь, через що бій може бути жорстким.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Потеря, який б’ється в рамках напівважкої ваги, на очах президента UFC Дани Уайта вирубив польського бійця Лукаша Судольські. Ця перемога принесла українцю контракт із UFC.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мороз станцювала у відвертому вбранні.