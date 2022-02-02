Экс-футболист сборной Украины подписал контракт с бразильским клубом

В чемпионате Бразилии будет выступать натурализованный украинец.

Украинский полузащитник Марлос, который ушел из "Шахтера" не попрощавшись, нашел новое место работы.

Об этом сообщает бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе" на своей официальной страничке в Twitter.

По информации источника, хавбек подписал контракт с бразильцами до конца 2022 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента. "Атлетико Паранаэнсе" представил игрока болельщикам с помощью короткого видео.

Напомним, Марлос — знаковый футболист для украинского футбола. Полузащитник выступал в чемпионате Украины сначала за "Металлист" (2012-2014 годы), а затем за "Шахтер" (2014-2021 годы). В 2017 году бразилец принял украинское гражданство и стал игроком сборной Украины. В составе главной команды страны Марлос провел 26 матчей и забил один гол. В сезоне 2021/22 33-летний атакующий полузащитник сыграл 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 6 ассистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джанлуиджи Буффон мог стать игроком "Шахтера". Кроме того, "Горняки" провернули трансфер украинца в "Бордо".