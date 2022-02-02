Ексфутболіст збірної України підписав контракт з бразильським клубом

У чемпіонаті Бразилії виступатиме натуралізований українець.

Український півзахисник Марлос, який пішов із "Шахтаря" не попрощавшись, знайшов нове місце роботи.

Про це повідомляє бразильський клуб "Атлетіко Паранаенсе" на своїй офіційній сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, хавбек підписав контракт із бразильцями до кінця 2022 року. Футболіст перейшов до команди на правах вільного агента. "Атлетіко Паранаенсе" представив гравця уболівальникам за допомогою короткого відео.

Нагадаємо, Марлос – знаковий футболіст для українського футболу. Півзахисник виступав у чемпіонаті України спочатку за "Металіст" (2012-2014 роки), а потім за "Шахтар" (2014-2021 роки). У 2017 році бразилець прийняв українське громадянство та став гравцем збірної України. У складі головної команди країни Марлос провів 26 матчів та забив один гол. У сезоні 2021/22 33-річний атакувальний півзахисник зіграв 26 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 3 голи та 6 асистів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Джанлуїджі Буффон міг стати гравцем "Шахтаря". Крім того, "Гірники" оформили трансфер українця до "Бордо".