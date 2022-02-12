Первая украинская чемпионка Олимпиады уже давно говорила о допинге в российском фигурном катании

У РФ все могут отобрать медаль на Играх в Пекине.

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл, которая в 2021 году решила сменить гражданство на американское, прокомментировала допинг-скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

Баюл опубликовала пост в Instagram на эту тему.

Оксана напомнила свое интервью, датированное июнем 2021 года, в котором она открыто обвиняла тренера Валиевой Этери Тутберидзе в применении ее подопечными запрещенных веществ.

"Про Тутберидзе и милдронат — рыба всегда гниет с головы… Вот так и у нее федерация виновата — письмо не отправили. Да какое письмо и куда отправлять? Милдронат запрещён для приема детям до 18 лет. Эта фраза значит то, что в любой деятельности, чаще коллективной, если что-то идет не так, то виновато в этом самое высоко стоящее звено".

Также Оксана отметила, что тогда россиянам не понравилось ее высказывание, а сейчас стало понятно, что "она как в воду смотрела".

Кроме того, Баюл ответила одному подписчику по поводу Тутберидзе: "Они прокапывались, сама Тутберидзе об этом говорила. Зачем это делать в 15 лет?"

Напомним, 15-летняя Валиева 7 февраля вместе со сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Играх-2022. 8 февраля стало известно о странной допинг-пробе россиянки. Результаты показали, что представительница ОКР провалила тестирование в декабре 2021 года на первенстве России. Сейчас решается вопрос об отстранении спортсменки, а затем примут вердикт и по золотой награде сборной ОКР.

12 февраля на Играх-2022 проходит 8-й соревновательный день.