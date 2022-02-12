Перша українська чемпіонка Олімпіади вже давно говорила про допінг у російському фігурному катанні

У РФ усе ще можуть відібрати медаль на Іграх у Пекіні.

Олімпійська чемпіонка 1994 року в жіночому одиночному катанні Оксана Баюл, яка у 2021 році вирішила змінити громадянство на американське, прокоментувала допінг-скандал навколо російської фігуристки Каміли Валієвої на Олімпійських іграх у Пекіні.

Баюл опублікувала пост в Instagram на цю тему.

Оксана нагадала своє інтерв’ю, датоване червнем 2021 року, в якому вона відкрито звинувачувала тренера Валієвої Етері Тутберідзе у застосуванні її підопічними заборонених речовин.

"Про Тутберідзе і мілдронат — риба завжди гниє з голови ... Ось так і у неї федерація винна — листа не відправили. Та який лист і куди відправляти? Мілдронат заборонений для приймання дітям до 18 років. Ця фраза означає те, що в будь-якій діяльності, частіше в колективній, якщо щось йде не так, то винна в цьому найвища ланка.

Також Оксана зазначила, що тоді росіянам не сподобалося її висловлювання, а зараз стало зрозуміло, що вона як у воду дивилася.

Крім того, Баюл відповіла одному підписнику з приводу Тутберідзе: "Вони прокапувалися, сама Тутберідзе про це говорила. Навіщо це робити у 15 років?"

Нагадаємо, 15-річна Валієва 7 лютого разом зі збірною Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла командні змагання з фігурного катання на Іграх-2022. 8 лютого стало відомо про дивну допінг-пробу росіянки. Результати показали, що представниця ОКР провалила тестування у грудні 2021 року на першості Росії. Наразі вирішується питання про усунення спортсменки, а потім ухвалять вердикт і по золотій нагороді збірної ОКР.

12 лютого на Іграх-2022 проходить 8-й змагальний день.