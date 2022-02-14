"Спортинг" - "Ман Сити": где и когда смотреть плей-офф Лиги чемпионов

Клуб украинца Александра Зинченко рвется к финалу.

Волей жестокого жребия португальскому "Спортингу" в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 предстоит сыграть против "Манчестер Сити". Этот поединок пройдет 15 февраля и будет показан в прямом эфире в Украине на Megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч 1/8 финала ЛЧ "Спортинг" — "Манчестер Сити" пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Жозе Алваладе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка на Megogo необходима подписка. По окончании игры на сайте "Телеграф" будут оперативно доступны к просмотру хайлайты матча.

Добавим, МС является лидером в Английской премьер-лиге и главным претендентом на победу в национальном первенстве (отставание идущего вторым "Ливерпуля" составляет 9 очков). "Спортинг" идет вторым в чемпионате Португалии, отставая от "Порту" на 6 баллов.

К слову, букмекеры не дают шансов португальцам в борьбе с "Горожанами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок "Ман Сити" Александр Зинченко может перейти в испанский клуб.