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"Спортінг" — "Ман Сіті": де і коли дивитися плей-офф Ліги чемпіонів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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"Манчестер Сіті" Новина оновлена 14 лютого 2022, 18:37
"Манчестер Сіті"

Клуб українця Олександра Зінченка рветься до фіналу.

Волею жорстокого жереба португальському "Спортінгу" у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 належить зіграти проти "Манчестер Сіті". Цей поєдинок пройде 15 лютого та буде показаний у прямому ефірі в Україні на Megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч 1/8 фіналу ЛЧ "Спортінг" — "Манчестер Сіті" пройде в Лісабоні (Португалія) на стадіоні "Жозе Алваладе", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Для перегляду поєдинку на Megogo потрібна підписка. Після закінчення гри на сайті "Телеграф" будуть оперативно доступні для перегляду гайлайти матчу.

Додамо, МС є лідером в Англійській прем’єр-лізі та головним претендентом на перемогу в національній першості (відставання "Ліверпуля", що йде другим, становить 9 очок). "Спортінг" йде другим у чемпіонаті Португалії, відстаючи від "Порту" на 6 балів.

До слова, букмекери не дають шансів португальцям у боротьбі з "Городянами".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гравець "Ман Сіті" Олександр Зінченко може перейти в іспанський клуб.

Теги:
#Футбол #Спортінг #ФК Манчестер Сіті #Ліга чемпіонів
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