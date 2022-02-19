Финал в хоккее и керлинге: прямая трансляция последнего игрового дня на Олимпиаде в Пекине
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Спортсмены завершат все соревнования 20 февраля.
В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет 16-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 5 комплектов наград, в частности состоится финальный поединок в мужском хоккее.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию медального дня. Прямые видеотрансляции соревнований на Олимпиаде-2022 доступны на suspilne.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Из-за церемонии закрытия Олимпиады-2022, которая начнется в 14:00 по киевскому времени, все соревнования пройдут в первой части дня. Добавим, что горнолыжники должны были соревноваться 19 февраля, однако из-за плохой погоды организаторы решили перенести соревнования.
Расписание и результаты соревнований 20 февраля на Олимпийских играх в Пекине (обновляется)
- 03.05 Керлинг. Женщины. Финал. Япония — Великобритания.
- 04.28 Горнолыжный спорт. Командные соревнования.
- 05.00 Лыжные гонки. Женщины. Свободный стиль. 30 км.
- 05.20 Бобслей. Мужчины. Четверки. 4-я попытка.
- 06.10 Хоккей. Мужчины. Финал. Россия — Финляндия.
Выступления украинцев:
- 05.00 Лыжные гонки. Женщины. Свободный стиль. 30 км. (Марина Анцибор и Виктория Олех).
"Телеграф" напоминает, что предпоследний игровой день на Олимпиаде-2022 запомнился плохой погодой, из-за чего на лыжном марафоне сократили дистанцию.
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