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Фінал у хокеї та керлінгу: пряма трансляція останнього ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олімпіада в Пекіні Новина оновлена 19 лютого 2022, 18:56
Олімпіада в Пекіні

Спортсмени завершать усі змагання 20 лютого.

У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройде 16-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 5 комплектів нагород, зокрема відбудеться фінальний поєдинок у чоловічому хокеї.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію медального дня. Прямі відеотрансляції змагань на Олімпіаді-2022 доступні на suspilne.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Через церемонію закриття Олімпіади-2022, яка розпочнеться о 14:00 за київським часом, усі змагання відбудуться у першій частині дня. Додамо, що гірськолижники мали змагатися 19 лютого, однак через погану погоду організатори вирішили перенести змагання.

Розклад та результати змагань 20 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні (оновлюється)

  • 03.05 Керлінг. Жінки. Фінал. Японія — Великобританія.
  • 04.28 Гірськолижний спорт. Командні змагання.
  • 05.00 Лижні перегони. Жінки. Вільний стиль. 30 км.
  • 05.20 Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба.
  • 06.10 Хокей. Чоловіки. Фінал. Росія — Фінляндія.

Виступи українців:

  • 05.00 Лижні перегони. Жінки. Вільний стиль. 30 км. (Марина Анцибор та Вікторія Олех).

"Телеграф" нагадує, що передостанній ігровий день на Олімпіаді-2022 запам’ятався поганою погодою, через що на лижному марафоні скоротили дистанцію.

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#Олімпіада 2022
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