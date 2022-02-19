Фінал у хокеї та керлінгу: пряма трансляція останнього ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 51
Спортсмени завершать усі змагання 20 лютого.
У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройде 16-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 5 комплектів нагород, зокрема відбудеться фінальний поєдинок у чоловічому хокеї.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію медального дня. Прямі відеотрансляції змагань на Олімпіаді-2022 доступні на suspilne.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Через церемонію закриття Олімпіади-2022, яка розпочнеться о 14:00 за київським часом, усі змагання відбудуться у першій частині дня. Додамо, що гірськолижники мали змагатися 19 лютого, однак через погану погоду організатори вирішили перенести змагання.
Розклад та результати змагань 20 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні (оновлюється)
- 03.05 Керлінг. Жінки. Фінал. Японія — Великобританія.
- 04.28 Гірськолижний спорт. Командні змагання.
- 05.00 Лижні перегони. Жінки. Вільний стиль. 30 км.
- 05.20 Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба.
- 06.10 Хокей. Чоловіки. Фінал. Росія — Фінляндія.
Виступи українців:
- 05.00 Лижні перегони. Жінки. Вільний стиль. 30 км. (Марина Анцибор та Вікторія Олех).
"Телеграф" нагадує, що передостанній ігровий день на Олімпіаді-2022 запам’ятався поганою погодою, через що на лижному марафоні скоротили дистанцію.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-