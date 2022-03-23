"Стабильность в зазеркалье": в россии будут проводить альтернативные чемпионаты мира и Европы

В рф готовятся к международной изоляции на всех уровнях.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в россии придумали, как проводить чемпионаты мира и Европы, когда большинство федераций исключило российских спортсменов от соревнований. Для этого хотят приглашать иностранцев, к примеру белорусов, чтобы турнир стал "международным".

Об этом рассказал министр спорта россии Олег Матыцин на встрече с членами комиссии спортсменов Олимпийского комитета россии (ОКР).

Сообщается, что российские соревнования будут получать статус ЧЕ или ЧМ, если в них будут участвовать иностранные спортсмены. Министерство спорта рф совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР делают новый календарь внутренних турниров, где будут принимать участие иностранцы. Подобные турниры будут приравниваться по статусу к ЧМ и ЧЕ для того, чтобы сохранять социальные гарантии российским атлетам.

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На сайте sports.ru высмеяли заявление чиновника.

В сети высмеяли решение россиян проводить альтернативные ЧМ и ЧЕ

Напомним, российских паралимпийцев не допустили к соревнованиям на Паралимипаде-2022. Потом в рф провели для них альтернативные Игры. К слову, в рф хотят подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в ближайшие годы.