"Стабильность в зазеркалье": в россии будут проводить альтернативные чемпионаты мира и Европы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 131
В рф готовятся к международной изоляции на всех уровнях.
На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в россии придумали, как проводить чемпионаты мира и Европы, когда большинство федераций исключило российских спортсменов от соревнований. Для этого хотят приглашать иностранцев, к примеру белорусов, чтобы турнир стал "международным".
Об этом рассказал министр спорта россии Олег Матыцин на встрече с членами комиссии спортсменов Олимпийского комитета россии (ОКР).
Сообщается, что российские соревнования будут получать статус ЧЕ или ЧМ, если в них будут участвовать иностранные спортсмены. Министерство спорта рф совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР делают новый календарь внутренних турниров, где будут принимать участие иностранцы. Подобные турниры будут приравниваться по статусу к ЧМ и ЧЕ для того, чтобы сохранять социальные гарантии российским атлетам.
На сайте sports.ru высмеяли заявление чиновника.
Напомним, российских паралимпийцев не допустили к соревнованиям на Паралимипаде-2022. Потом в рф провели для них альтернативные Игры. К слову, в рф хотят подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в ближайшие годы.
- Дата публикации
-
- Категория
-