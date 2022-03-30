В Украине сделали "подарок" предателю Тимощуку на день рождения

Футболисту исполнилось 43 года.

В среду, 30 марта, депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука, которого раскритиковал недавно Сергей Ребров, звания "Почетный гражданин города Луцка". За это решение проголосовало 35 депутатов.

Об этом сообщает официальный сайт Луцкого городского совета.

Примечательно, что решение совета совпало аккурат к 43-у дню рождения футболиста.

"В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка"", — сообщили в пресс-службе горсовета.

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Напомним, Тимощук является помощником тренера в "Зените" (Санкт-Петербург). Примечательно, что "Зенит" в ближайшее время не сможет выступать на международной арене, ведь все российские клубы были отстранены УЕФА из-за агрессии россии в Украине. Также от международных турниров отстранены и все российские сборные по футболу. Недавно в сети всплыли документы о том, что Тимощук якобы связан с ФСБ.