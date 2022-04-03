Россиянам не дают посмотреть футбол из-за Украины (видео)

Желто-синие цвета, похоже, пугают рф.

В россии после остановки прямой трансляции матча немецкой Бундеслиги "Боруссия" Д — "Лейпциг" (1:4) в субботу не остановились на этом и прекратили вести онлайн видеотрансляцию поединка "Боруссия" М – "Майнц" в воскресенье, 3 апреля.

Об этом сообщает Трибуна.

Сообщается, что прямой эфир игры 28-го тура чемпионата Германии сезона 2021/22 "Боруссия" М – "Майнц" на "Матч ТВ" был прерван уже на 9-й минуте по политическим мотивам. Дело в том, что немецкие режиссеры трансляции показывали болельщиков с украинскими флагами. Кроме того, в кадр частенько попадали баннеры с призывами остановить войну, а также помочь Украине. В итоге российский комментатор заявил, что немцы не соблюдают правило "Спорт — вне политики", а потому эфир будет прерван.

К слову, "Боруссия" М и "Майнц" сыграли вничью — 1:1.

Напомним, в субботу в россии показ матча "Боруссия" Д — "Лейпциг" был остановлен на 13-й минуте из-за баннеров StandWithUkraine и Stop War.

Ранее сообщалось, что знаменитый итальянский тренер отказался давать комментарий российским СМИ. К слову, российский вратарь Александр Филимонов поделился своим мнением о причине начала войны в Украине.