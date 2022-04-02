Легендарный футбольный тренер отказался общаться с россиянами

С агрессорами не хотят даже говорить.

Известный итальянский тренер Фабио Капелло отказался давать комментарий российским СМИ, которые все чаще и чаще делают фейковые сюжеты об Украине.

Об этом сообщает "Матч ТВ".

Корреспондент российского федерального канала созвонился с Капелло и попросил дать комментарий по поводу прошедшей в Дохе (Катар) жеребьевки финального раунда ЧМ-2022 по футболу. Фабио заявил корреспонденту, что он не собирается давать комментарий российским СМИ.

"Я не общаюсь с российскими журналистами," — сказал Капелло.

Примечательно, что ранее Капелло регулярно давал комментарии российским средствам массовой информации. Почему изменилось отношение итальянца к россиянам нетрудно догадаться.

Напомним, Капелло на должности главного тренера работал со сборной россии в 2012–2015 годах. Специалист вывел россиян на чемпионат мира-2014, где команда рф не смогла выйти из группы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины, которая еще может отобраться на ЧМ-2022, узнала потенциальных соперников по группе. К слову, тренер национальной команды Александр Петраков призвал отгородиться от россиян любым способом.