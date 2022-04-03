Укр

Украинка спела трогательную песню перед матчем "Ювентус" - "Интер", на росТВ отключили звук (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
218
Катерина Павленко и Гайа Новость обновлена 03 апреля 2022, 23:46
Катерина Павленко и Гайа

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину.

Украину поддерживает не только Бундеслига, но и Серия А. Перед центральным матчем 31-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер" выступила известная украинская певица Катерина Павленко, которая является солисткой группы Go_A.

Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщила пресс-служба высшей лиги итальянского футбола в Twitter.

Солистка группы Go_A, которая принимала участие в конкурсе "Евровидение" в 2020 году, в дуэте вместе с итальянской певицей Гайей перед началом встречи спела песню Джона Леннона Imagine.

Катерина Павленко и Гайа трогательно исполнили песню Imagine

"Песня Imagine — это гимн надежды. Мы надеемся, этот призыв к миру дойдет до каждого в мире и напомнит о фундаментальных принципах спорта. Хочу поблагодарить Гайю и Катерину за принятое приглашение и энтузиазм", — цитирует президента итальянской Лиги Лоренцо Казини официальный сайт Серии А.

Добавим, что выступление украинки и итальянки на росТВ сначала прервали рекламой, а затем в рф отключили звук в прямой трансляции. Telegram-канал "Бомбардир" прикрепил соответствующее видео.

Напомним, известный итальянский тренер отказался давать интервью российским СМИ.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков призвал создать стену на границе с россией.

Теги:
#Украина #Россия #ФК Интер (Милан) #ФК Ювентус #Война с Россией
Владимир Ельченко
Интервью
Третья мировая уже началась, вводить миротворцев в Украину уже поздно, — экс-посол в ООН
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Ельченко
Третья мировая уже началась, вводить миротворцев в Украину уже поздно, — экс-посол в ООН
Дата публикации
Категория
Технику россиян на Черниговщине разгромили украинские военные
ВСУ в Черниговской области освободили от россиян три села и показали на фото, что осталось от оккупантов
Дата публикации
Категория
Трофейный Т-90 в Украине. На эти танки с 2006 года ставили французские тепловизоры
Страны ЕС продали россии оружия на сотни миллионов евро, пока та воюет против Украины
Дата публикации
Категория
Причины случившегося устанавливаются
В Тернополе прозвучал взрыв: детали
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 4 апреля
Война – день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев