"Российская культура должна исчезнуть": в рф нашли польский след в исключении семикратной чемпионки мира

Россиянка поддерживает войну в Украине.

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина, как и многие другие спортсмены из рф была отстранена от участия в международных соревнованиях и исключена из всех мировых рейтингов. В россии считают такое решение политическим.

Главный тренер сборной россии по шашкам Юрий Черток в комментарии ТАСС обвинил в этом поляков.

По словам Чертока, Тансыккужину из рейтинга удалил президент Всемирной федерации шашек (FMJD) — поляк Яцек Павлицкий. В россии уверенны, что президент FMJD зашел на сайт рейтинга и лично стер упоминание о Тансыккужиной. Кроме того, в рф подчеркнули, что Павлицкий сделал это, чтобы "российская культура исчезла из общественного пространства"

"Президент FMJD Яцек Павлицкий последовал заветам своего земляка, бывшего вице-премьера, а ныне министра культуры и национального наследия Польши Петра Глиньского, заявившего на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. Персонально Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD", — рассказал Черток.

"Сначала исключили из командных соревнований всех россиян и белорусов, а затем через некоторое время против меня начались определённые действия за поддержку позиции России по военной операции", — пожаловалась Тансыккужина в комментарии для СЭ.

Отметим, Тансыккужина является семикратной чемпионкой мира по шашкам.

Ранее сообщалось, что путинский шахматист Сергей Карякин был отстранен от международных соревнований под эгидой ФИДЕ.

Напомним, Италия и еще несколько стран отказались играть против россии в отборе на чемпионат мира.