Укр

Футболист сборной Украины застрял в россии из-за контракта

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Иванисеня Новость обновлена 06 апреля 2022, 17:06
Дмитрий Иванисеня

Иванисеня не последовал примеру Ракицкого.

Бывший футболист луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня, который до полномасштабной войны жаловался на злых украинцев, не может покинуть российский клуб из-за условий контракта.

Об этом рассказал нападающий "Зари" Артем Громов, передает footballua.tv.

Громов, который дружит с Иванисеней, сообщил, что тот не может уйти из ФК "Крылья Советов", ведь тогда "ему придется продать себя по частям".

"Друзья или родственники в России? Один мой друг Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, поскольку "Крылья Советов" не разрешают ему расторгнуть контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему придется продать себя по частям", — заявил Громов.

Напомним, Иванисеня присоединился к ФК "Крылья Советов" в 2021 году на правах свободного агента, несмотря на войну на Донбассе. Футболиста жестко критиковали соотечественники, но он просто закрыл доступ к своим соцсетям. Контракт полузащитника с российским клубом действует до 30 июня 2024 года. К слову, на его счету 1 матч за национальную команду Украины.

Ранее украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" и вернулся в Украину.

Напомним, бразильский футболист Ари заявил, что поддерживает владимира путина.

На днях перед центральным матчем 31-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер" выступила известная украинская певица Катерина Павленко, которая является солисткой группы Go_A.

Теги:
#Украина #Россия #Дмитрий Иванисеня #Война с Россией
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