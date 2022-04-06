Жена Зинченко послала на**й россиян на просьбу говорить на русском (видео)

Украинка поняла, что нет смысла обращаться к россиянам.

К россиянам больше не стоит "стучаться", ведь в этом нет никакого смысла на 42-й день войны.

С таким заявлением выступила Влада Зинченко, жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко, во время интервью на YouTube-канале Денисов Time.

Влада на русском языке послала россиян, чтобы они наверняка поняли, а затем перешла на украинский.

"Все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян — идите на*уй. Извиняться за эти слова я не буду. Это все. Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, Александр Анатольевич, что после стольких дней войны продолжать стучаться к русскому народу — нет никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой о стену ударюсь, пользы получу больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится", — заявила Влада.

Журналист Андрей Сенькив поддержал Владу, которая перестала заигрывать с россиянами.

"Александр Денисов делает рубрику на ютуб-канале ТК Футбол 1. Рубрику, которая меня бесила и бесит до ус**чки. Там нужно говорить только на русском языке. Чтобы достучаться, чтобы как можно больше россиян увидели правду. Журналистка Футболов, блогер и жена Александра Зинченко Влада наконец остановила этот трэш. И как остановила!" — написал Сенькив.

Ранее сообщалось, что Зинченко адресовал путину сообщение еще до начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Напомним, футболист сборной Украины Иванисеня до сих пор играет в рф из-за контракта.