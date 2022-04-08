Укр

Украинские чемпионки мира объяснились за "хороших россиян"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сестры Музычук Новость обновлена 08 апреля 2022, 22:32
Сестры Музычук

Шахматистки озвучили свою позицию.

На днях во Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) решили исключить из своей организации именитых украинских шахматисток Анну и Марию Музычук из-за симпатий к российским спортсменам. Шахматистки прояснили ситуацию.

Соответствующий пост Анна разместила на своей странице в Facebook.

В своем ответе сестры Музычук отметили, что не стали подписывать коллективное письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для ужесточения санкций против рф и Беларуси, считая это неэффективным. Кроме того, шахматистки заявили, что 3 марта некоторые российские шахматисты написали открытое письмо президенту рф владимиру путину, осудив агрессию рф в Украине. Поэтому сестры Музычук считают, что не стоит исключать всех российских шахматистов от соревнований. Украинки отметили, что шахматистов, которые поддерживают военную агрессию, нужно отстранять от турниров, и привлекать к уголовной ответственности.

Также сестры Музычук сообщили, что инициировали отстранение российских и белорусских шахматистов и шахматисток от командных соревнований, ведь "рф и Беларусь не имеют морального права быть представленными на международных соревнованиях".

"Хотим еще раз подчеркнуть, что с первых дней вторжения России в Украину мы четко заявили о своей позиции относительно этой войны. Мы считаем Россию агрессором, словом и делом поддерживаем Вооруженные Силы Украины и верим в нашу победу. Слава Украине!" — заявили сестры Музычук.

Напомним, путинского шахматиста Сергея Карякина отстранили от всех соревнований под эгидой ФИДЕ. Кроме того, на днях из мировых рейтингов выбросили известную российскую шашистку.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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