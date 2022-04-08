В бою на Донбассе погиб комбат ДУК "Правый сектор" с позывным Хаммер: в сети скорбят

Хаммер отдал жизнь в боях на Изюмском направлении.

В пятницу, 8 апреля, на 44-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в боях с оккупантами погиб командир второго батальона ДУК ПС Тарас Бобанич.

Об этом сообщает 2-й отдельный батальон ДУК ПС в Facebook.

В конце ноября 2013 года Тарас присоединился к рядам "Правого сектора". Активно участвовал в событиях Майдана. С 2014 года воевал против оккупантов в составе ДУК "Правый сектор". Участвовал в боевых действиях в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС. В 2019 году Хаммер стал заместителем Командира ДУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений. А в 2020 году был избран членом Провода Национально-Освободительного Движения "Правый сектор". После полномасштабного вторжения рф в Украину Бобанич возглавил 2-й отдельный батальон ДУК ПС.

Сообщается, что Хаммер погиб во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении.

В сети скорбят из-за гибели собрата.

Ранее сообщалось, что в боях за Чернигов был убит украинский боксер.

Напомним, известный украинский ветеран погиб, защищая Украину. Боец выигрывал "серебро" на Invictus Games.