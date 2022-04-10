Герой сборной Украины на Евро-2020 не сдержал слез, комментируя Бучу (видео)
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Футболист отказался разговаривать на русском языке
Известный украинский футболист, нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик не сдержал эмоций, комментируя резню в Буче и в других украинских городах, которую устроили россияне
Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Футбол NEWS / Телеканали Футбол 1/2/3".
Футболист признался, что его "разрывает внутри" из-за событий в Буче и слезы сами начинают литься.
"Все разрывается внутри. Смотришь на то, что было в Буче, и слезы льются. Ты ничего не можешь поделать с этим, от тебя ничего не зависит", — рассказал футболист.
Артем добавил, что сейчас главные герои — это ВСУ, которые дают отпор оккупантам на нескольких направлениях.
"Судьба всех украинцев сейчас в их руках. Глядя на то, как они отражались от неприятеля, переходили в контратаки, у меня такая вера, гордость. Хочется пожелать им сил, чтобы эта война поскорее закончилась. Они – настоящие герои в наших глазах и сердцах", – сказал Довбик.
К слову, Артем отказался от российского языка и давал интервью на родном языке. Напомним, гол Довбика в ворота Швеции (2:1) вывел сборную Украины в исторический четвертьфинал Евро-2020, что стало лучшим результатом национальной команды на ЧЕ.
Ранее сообщалось, что российское ТВ выключает трансляцию матчей Бундеслиги из-за поддержки Украины на стадионах.
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