Укр

Герой сборной Украины на Евро-2020 не сдержал слез, комментируя Бучу (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Артем Довбик Новость обновлена 10 апреля 2022, 16:21
Артем Довбик

Футболист отказался разговаривать на русском языке

Известный украинский футболист, нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик не сдержал эмоций, комментируя резню в Буче и в других украинских городах, которую устроили россияне

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Футбол NEWS / Телеканали Футбол 1/2/3".

Футболист признался, что его "разрывает внутри" из-за событий в Буче и слезы сами начинают литься.

"Все разрывается внутри. Смотришь на то, что было в Буче, и слезы льются. Ты ничего не можешь поделать с этим, от тебя ничего не зависит", — рассказал футболист.

Артем добавил, что сейчас главные герои — это ВСУ, которые дают отпор оккупантам на нескольких направлениях.

"Судьба всех украинцев сейчас в их руках. Глядя на то, как они отражались от неприятеля, переходили в контратаки, у меня такая вера, гордость. Хочется пожелать им сил, чтобы эта война поскорее закончилась. Они – настоящие герои в наших глазах и сердцах", – сказал Довбик.

К слову, Артем отказался от российского языка и давал интервью на родном языке. Напомним, гол Довбика в ворота Швеции (2:1) вывел сборную Украины в исторический четвертьфинал Евро-2020, что стало лучшим результатом национальной команды на ЧЕ.

Ранее сообщалось, что российское ТВ выключает трансляцию матчей Бундеслиги из-за поддержки Украины на стадионах.

Теги:
#Украина #Россия #Артем Довбик
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