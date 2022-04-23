Все будет Украина: фанаты поддержали игрока сборной, который заплакал, говоря о наших военных

Слезы спортсмена не оставили украинцев равнодушными

Известный украинский футболист, защитник "Динамо" Александр Караваев, который сам родом из временно оккупированного Херсона, не смог сдержать слез, говоря про украинских защитников. Видео с его пресс-конференции поразило фанатов.

На днях Караваев в рамках евротурне провел очередной благотворительный матч с румынским клубом "Клуж", после чего выступил перед журналистами.

Он рассказал, что единственное, чем он может сейчас помочь Украине бороться с агрессором, — это играть на поле и дальше собирать деньги для страны.

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В то же время, по словам футболиста, ему очень тяжело в эмоциональном плане играть, когда такое творится в его стране.

"Уверен, что скоро мы победим. Также огромное спасибо и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, которые защищают родную землю", — сказал Караваев в слезах.

Стоит заметить, что такое проявление эмоций спортсмена впечатлило его соотечественников.

"Мы все плачем, это совершенно нормально. ВСУ, вы самые лучшие", "Мы все так чувствуем, особенно когда видим наших погибших защитников", "Мужик! Мы все очень благодарны нашим героям", "Ему еще тяжелее, его малая родина во временной оккупации…", "Сразу видно, что у человека есть душа", "Очень трогательно", — среди прочего, написали в комментариях.

Реакция украинцев из комментариев

Как сообщал "Телеграф", ранее на войне против российских оккупантов погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.