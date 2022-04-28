Первая страна запретила своим спортсменам соревноваться в рф и Беларуси

С агрессорами не хотят соревноваться

В четверг, 28 апреля, на 64-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Латвии запретили своим спортсменам соревноваться на турнирах в россии и Беларуси.

Об этом сообщает официальный сайт сейма Латвии.

Сейм в последнем чтении поддержал признанные срочными поправки в Закон о спорте, которые предусматривают запрет зарегистрированным в Латвии спортивным командам участвовать в национальных чемпионатах и ​​кубковых соревнованиях рф или Беларуси. Запрет действует и для международных лиг, где более половины команд представляют россию или Беларусь.

Кроме того, поправки запрещают спортсменам участвовать в соревнованиях, которые проходят в россии или Беларуси. Те, кто будет нарушать этот запрет, не будут допущены к включению в сборную, а также не смогут получить средства из государственного или местного бюджета для покрытия расходов на тренировки или соревнования. Также латвийским организациям теперь запрещено сотрудничать со спортивными агентами рф и Беларуси.

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Напомним, латвийский саночник Кристенс Путинс был вынужден поменять фамилию, чтобы его не ассоциировали с оккупантами.

Ранее сообщалось, что кровавый диктатор владимир путин вдруг вспомнил о конвенции ООН, говоря о дискриминации российских спортсменов.