Российский кибеспортсмен с говорящей фамилией нарисовал букву Z в игре против украинцев

Украинцы и россияне все еще соревнуются друг с другом в киберспорте

В пятницу, 29 апреля, на 65-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во время одного из матчей по Dota 2 российский киберспортсмен Иван Москаленко из команды Virtus.pro нарисовал символ войны против Украины на мини-карте.

Об этом сообщает sports.ru.

Во время паузы в матче Mind Games – Outsiders (Virtus.pro) в восточноевропейской квалификации на главный турнир Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте. Его тиммейты быстро закрасили символ, нарисованный Иваном, однако комментатор поединка Дмитрий "Droog" Чумаченко обратил на это внимание. В сети призвали отстранить россиянина от соревнований, а сам Иван уже извинился за содеянное.

"Во время длительной паузы мы с ребятами общались и рисовали на мини-карте. Когда мы поняли, что получилось у меня, мы сразу же начали это замазывать. Мне не хотелось кого-либо обидеть и как-то задеть. Это получилось совершенно неосознанно. Всем мир", — заявил Москаленко.

К слову, в команде Mind Games выступают 2 украинца: Данил "Bignum" Шеховцов и Семен "CemaTheSlayer" Кривуля.

Организаторы не оставили этот инцидент незамеченным.

"BTS начала расследование инцидента в рамках DPC в Восточной Европе, который произошел во время первой карты матча между Outsiders и Mind Games. Мы обсуждаем с Valve дальнейшие меры", — цитирует организаторов турнира dota2.net.

В сети высмеяли поступок российского киберспортсмена, отметив, что у него "говорящая фамилия".

В сети прокомментировали поступок Ивана Москаленко, нарисовавшего букву Z

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Ранее сообщалось, что российского олимпийского чемпиона отстранили от международных турниров из-за посещения Z-митинга. К слову, от спортсмена также отвернулся главный спонсор.