Укр

"Будем играть против пингвинов": в сети высмеяли заявление депутата рф, решившего спасти российский футбол

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Российский футболист Новость обновлена 07 мая 2022, 16:42
Российский футболист

В россии хотят спасти футбол

В россии после отстранения отечественных команд от еврокубков хотят, чтобы российский футбольный союз (РФС) перешел из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Эту идею поддержал и депутат Госдумы рф, член комитета по спорту Борис Пайкин, передает Р-Спорт.

Пайкин считает, что данный переход поможет россии выйти из футбольной изоляции, правда, в сети ему напомнили, что и в Азии рф явно не ждут.

"Такое решение, если оно будет принято, говорит о гибкости РФС и его желании вывести российский футбол из изоляции. Участие в турнирах крайне важно для спортсменов, позволяет держать их в профессиональном тонусе, открывать новые имена, совершенствовать тренерскую работу. Так что, думаю, это будет правильное решение. Тем более что прецедент уже создан: в свое время Израиль перешел из Азиатской конфедерации футбола в УЕФА по схожим причинам", – заявил Пайкин.

В сети высмеяли данную инициативу депутата. Один из пользователей пошутил, что из-за изоляции россиянам придется играть в футбол с пингвинами и тюленями.

В сети высмеяли заявление депутата Пайкина
В сети высмеяли заявление депутата Пайкина

Напомним, депутат Госдумы рф Ирина Роднина заявила, что после бана российских команд на международной арене те наконец-то перестанут позориться в мире. В самой рф началась истерика из-за этого.

Теги:
#Украина #Футбол #Россия #Война с Россией
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