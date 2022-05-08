Где и когда смотреть первый матч сборной Украины по футболу в 2022 году

Национальная команда готовится к решающему матчу отбора на ЧМ-2022

В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу проведет свою первую игру в году, а противостоять команде Александра Петракова будет немецкий футбольный клуб "Боруссия" М.

В прямом эфире в Украине этот матч покажут сразу несколько телеканалов, а также онлайн-сервисов. Поединок "Боруссия" Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в режиме онлайн на "Индиго TV" и "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на oll.tv и YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Добавим, что "Индиго TV" также входит в подписку "Максимальная" на медиасервисе Megogo.

Отметим, матч против немецкого клуба является подготовительным к решающим играм отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейской квалификации с Шотландией. В случае победы "Желто-синие" выйдут в финал квалификации, где уже ждет соперника Уэльс. Победитель стыкового раунда пробьется на ЧМ-2022, где будет выступать в группе B вместе с Англией, США и Ираном. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины Виталий Миколенко забил первый гол за "Эвертон".

Напомним, лидер национальной команды Андрей Ярмоленко назвал единственного достойного игрока сборной рф.