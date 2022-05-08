Укр

Где и когда смотреть первый матч сборной Украины по футболу в 2022 году

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Сборная Украины готовится сыграть 11 мая Новость обновлена 08 мая 2022, 23:30
Сборная Украины готовится сыграть 11 мая

Национальная команда готовится к решающему матчу отбора на ЧМ-2022

В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу проведет свою первую игру в году, а противостоять команде Александра Петракова будет немецкий футбольный клуб "Боруссия" М.

В прямом эфире в Украине этот матч покажут сразу несколько телеканалов, а также онлайн-сервисов. Поединок "Боруссия" Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в режиме онлайн на "Индиго TV" и "Футбол 1". Также игру можно посмотреть на oll.tv и YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Добавим, что "Индиго TV" также входит в подписку "Максимальная" на медиасервисе Megogo.

Отметим, матч против немецкого клуба является подготовительным к решающим играм отбора на ЧМ-2022. Уже 1 июня сборная Украины сыграет в полуфинале европейской квалификации с Шотландией. В случае победы "Желто-синие" выйдут в финал квалификации, где уже ждет соперника Уэльс. Победитель стыкового раунда пробьется на ЧМ-2022, где будет выступать в группе B вместе с Англией, США и Ираном. Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины Виталий Миколенко забил первый гол за "Эвертон".

Напомним, лидер национальной команды Андрей Ярмоленко назвал единственного достойного игрока сборной рф.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Боруссия М
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией
Дата публикации
Категория
россия столкнулась с новыми ограничениями
США вывалили на россию новый ворох санкций: без чего еще оставляют рф
Дата публикации
Категория
Украина должна изгнать дьявола: Подоляк поиздевался над путиным и его свитой
Украина должна изгнать дьявола: Подоляк поиздевался над путиным и его свитой
Дата публикации
Категория
Представитель Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra
"Наша миссия – быть голосом украинского народа": солист Kalush Orchestra Олег Псюк
Дата публикации
Категория
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины
Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города