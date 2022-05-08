Де і коли дивитися перший матч збірної України з футболу у 2022 році

Національна команда готується до вирішального матчу відбору на ЧС-2022

У середу, 11 травня, збірна України з футболу проведе свою першу гру у 2022 році, а протистояти команді Олександра Петракова буде німецький футбольний клуб "Боруссія" М.

У прямому ефірі в Україні цей матч покажуть одразу кілька телеканалів, а також онлайн-сервісів. Поєдинок "Борусія" Менхенгладбах – збірна України розпочнеться о 21:45 за київським часом та буде показаний у режимі онлайн на "Індиго TV" та "Футбол 1". Також гру можна подивитися на oll.tv та YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ). Додамо, що "Індиго TV" також входить у підписку "Максимальна" на медіасервісі Megogo.

Зазначимо, що матч проти німецького клубу є підготовчим до вирішальних ігор відбору на ЧС-2022. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейської кваліфікації із Шотландією. У разі перемоги "Жовто-сині" вийдуть у фінал кваліфікації, де вже чекає на суперника Уельс. Переможець стикового раунду проб’ється на ЧС-2022, де виступатиме у групі B разом з Англією, США та Іраном. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України Віталій Міколенко забив перший гол за "Евертон".

Нагадаємо, лідер національної команди Андрій Ярмоленко назвав єдиного гідного гравця збірної росії.