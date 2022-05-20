Российский "депутат-арифметик" хочет выставить Западу счет за отмену чемпионата мира в рф

У россии отобрали право на проведение ЧМ-2022 по плаванию

Россия хочет получить компенсацию от "международных коллег" за потери при организации чемпионата мира по плаванию в Казани. После полномасштабного вторжения рф соревнования перенесли в Мельбурн (Австралия).

Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, передает Матч ТВ.

Свищев отметил, что россия попытается отбить деньги, потраченные на организацию турнира.

"Самые красивые чемпионаты по водным видам спорта проходили в Казани, это отметили все. Организация была на высшем уровне, лучший чемпионат мира в истории водных видов спорта. Австралия является водным регионом, там развита эта инфраструктура. Считаю, что международная федерация этим решением выстрелила себе в ногу, подорожания будут, очевидно. В Австралию лететь дорого, не думаю, что они смогут провести соревнования на таком же уровне, как россияне, все будет скромненько. Нужно посчитать все убытки, которые мы понесли, и выставить коллегам счет. Попытаться отбить деньги, которые вложили в организацию. Почему мы им все должны дарить? Была заявочная компания, мы ее выиграли", – сказал Свищев.

В сети высмеяли слова депутата Свищева, а один из пользователей назвал того "арифметиком".

В сети высмеяли слова Свищева про перенос ЧМ-2022 по плаванию из рф

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