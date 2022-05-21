"Не надо нас злить": российские борцы заявили о расизме со стороны Запада

Российских спортсменов не хотят видеть на международных соревнвоаниях

В субботу, 21 мая, на 87-й день полномасштабного вторжения рф президент Федерации спортивной борьбы россии (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения российских борцов от международных турниров.

Об этом чиновник заявил в комментарии ТАСС.

Мамиашвили пригрозил Западу за то, что против российских спортсменов ввели санкции, а именно их не пускают на международные соревнования. Все это Михаил называет "расизмом".

"Откровенно говоря, это открытый расизм. Я маленький человек, но я бы посоветовал – не надо нас злить. Должен быть какой-то Рубикон, который переходить нельзя, просто не надо. Я уверен, что в ближайшее время тот же Международный олимпийский комитет все-таки примет жизнеутверждающее и мудрое решение по допуску российских атлетов к соревнованиям в той или иной форме, и самое главное – к отбору к Олимпийским играм. В обратном случае это будет крахом всех фундаментальных принципов", – сказал Мамиашвили.

В сети высмеяли угрозы Мамиашвили.

В сети высмеяли угрозы Мамиашвили

Напомним, российский депутат заступилась за тренера-расиста.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст отказался выступать на турнире из-за участия россиян.