В россии скандального гимнаста с буквой Z назвали настоящим мужчиной

В рф находятся спортсмены, которые поддерживают любителя новой свастики

Чемпион россии по спортивной гимнастике Даниел Маринов поддержал своего коллегу Ивана Куляка, дисквалифицированного Международной федерацией гимнастики (FIG) на год.

Об этом сообщает rsport.

Маринов считает, что Куляк сделал мужской поступок, который принес ему немало подписчиков в Instagram. Также россиянин уверен, что выступит на следующей Олимпиаде, не меняя спортивного гражданства.

"Я поддержал Ивана. Он мой друг, мой товарищ. Мы все его поддержали. Поступок мужчины, как все написали. Я просто сказал ему, что он красавчик. Зато в социальных сетях у него подписчиков больше всех. Не сомневаюсь, что в дальнейшем все будет хорошо. Не может быть такого, чтобы мы совсем не выступали. Могу сказать, что я знаю, что мы выступим на Олимпиаде", — заявил Маринов.

Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме. Из-за этого спортсмена отстранили от соревнований на год. К слову, путинский шахматист Карякин также поддержал Куляка.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст отказался выступать на турнире, где также был заявлен россиянин.