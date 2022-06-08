Российский тренер назвал норвежцев, которые против россии, "сопливыми астматиками"

С агрессором никто не хочет соревноваться

Известный российский тренер по гандболу Евгений Трефилов высказался о нежелании норвежских лыжников соревноваться с россиянами на международных турнирах.

Специалист, приведший женскую сборную россии по гандболу к золоту на Олимпиаде-2016, оскорбил норвежских спортсменов из-за этого. Соответствующее интервью Трефилова доступно на сайте "Чемпионат".

Трефилов считает, что именно норвежцы были инициаторами международной изоляции российских лыжников. Гандбольный тренер уверен, что норвежцы побеждают за счет терапевтических исключений, и даже назвал их "пожизненными сопливыми астматиками".

"Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Громкие слова говорили. Ну, хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Вот конкретно им я не верю, хотя они и лидеры. Потому и могут себе позволить громко говорить. В лыжных гонках – лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут. Ну, так только русским нельзя, тебя через пять лет поймают и накажут. А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует", — заявил Трефилов.

Напомним, российская лыжница рассказала, что ощутила "особую энергию" при встрече с президентом рф владимиром путиным.

Ранее сообщалось, что лыжница Степанова напомнила шведам, что россия никуда не денется.