Собянин пообещал помочь боевикам "ЛНР" футбольными полями: в сети смеются
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Даже россияне недовольны таким решением мэра москвы
Пока в Луганской области идут ожесточенные бои, в "ЛНР" похвастались, что мэр москвы Сергей Собянин выделит для "республики" искусственные покрытия для футбольных полей.
Об этом заявил так называемый генеральный директор футбольного союза "ЛНР" Юрий Малыгин, передает "НИА-Калининград".
Малыгин отметил, что займется полями, когда "прекратятся прилеты снарядов и ракет", а оплатит все это Москва.
"Все так. Сергей Семенович обещал нам искусственные покрытия для полей. У нас на стадионе "Авангард" да и на других полянах покрытия земляные. В весенне-осенний период на них из-за дождей практически невозможно тренироваться и играть. Надеемся, что уже в ближайшее время, когда прекратятся прилеты снарядов и ракет, эта задача будет решена", – заявил Малыгин.
В сети заявление Малыгина вызвало смех и недовольство. Пользователи посоветовали Юрию дождаться, когда закончится война, ведь тогда его ждет украинская тюрьма. Кроме того, россияне недовольны тем, как Собянин распоряжается бюджетом москвы, выделяя деньги непонятному квазиобразованию.
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