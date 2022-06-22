Оккупанты пытались блокировать ВСУ под Северодонецком: свежая карта боев в Украине

Украинские силы обороны дают бой захватчикам на всех направлениях

В среду, 22 июня, на 119-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, оккупанты немного продвинулись на Донбассе за один день.

Карта боев в Украине за 22 июня

Карта боев в Украине за 21 июня

По данным Генштаба ВСУ, враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Ситуация под Северодонецком

В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Ранее сообщалось, что оккупанты сумели захватить Тошковку и еще несколько населенных пунктов вблизи с Северодонецком. А вот на Херсонщине захватчиков немного отодвинули к областному центру.