Оккупанты пытались блокировать ВСУ под Северодонецком: свежая карта боев в Украине
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Украинские силы обороны дают бой захватчикам на всех направлениях
В среду, 22 июня, на 119-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, оккупанты немного продвинулись на Донбассе за один день.
По данным Генштаба ВСУ, враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.
В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.
Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.
На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.
Ранее сообщалось, что оккупанты сумели захватить Тошковку и еще несколько населенных пунктов вблизи с Северодонецком. А вот на Херсонщине захватчиков немного отодвинули к областному центру.