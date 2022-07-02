"Подкрутили секундомер": в россии обвинили США в подтасовке результатов
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Американец показал третий лучший результат в истории, что не понравилось россиянину
Чемпион мира в барьерном беге россиянин Сергей Шубенков скептически оценил результаты американского легкоатлета Девона Аллена на соревнованиях (110 м с/б) в Нью-Йорке.
Об этом россиянин признался в комментарии для ТАСС.
Шубенков считает, что американские организаторы соревнований, "подкрутили секундомер", чтобы спортсмены потешили свое самолюбие. Сергей добавил, что в Европе американец не сумел повторить свой успех и пробежал хуже обычного (13,22 в Осло).
"Самолюбие потешили ребята, делают, что хотят. Это нам ничего нельзя, а в Америке все нормально. Секунды рисуем, какие хотим. Хоть мировых рекордов не рисуют, и то ладно, это чтобы совсем уж не наглеть.
Была ли искусственная коррекция результатов? В тот раз, скорее всего, потому что не было там бега на 12,84. А в 12,84 вообще не верю. Там и по рисунку, и по бегу вообще этого времени не было. Грант Холлоуэй прибежал тогда вторым тоже очень бодро. Выглядело это, как будто бы подкрутили секундомер", — заявил Шубенков.
Напомним, на этапе американского Гран-при в Нью-Йорке, которое проходило в июне, Аллен пробежал дистанцию 110 м с/б за 12,84 секунды, что является третьим лучшим результатом в истории.
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