Американец показал третий лучший результат в истории, что не понравилось россиянину

Чемпион мира в барьерном беге россиянин Сергей Шубенков скептически оценил результаты американского легкоатлета Девона Аллена на соревнованиях (110 м с/б) в Нью-Йорке.

Об этом россиянин признался в комментарии для ТАСС.

Шубенков считает, что американские организаторы соревнований, "подкрутили секундомер", чтобы спортсмены потешили свое самолюбие. Сергей добавил, что в Европе американец не сумел повторить свой успех и пробежал хуже обычного (13,22 в Осло).

"Самолюбие потешили ребята, делают, что хотят. Это нам ничего нельзя, а в Америке все нормально. Секунды рисуем, какие хотим. Хоть мировых рекордов не рисуют, и то ладно, это чтобы совсем уж не наглеть.

Была ли искусственная коррекция результатов? В тот раз, скорее всего, потому что не было там бега на 12,84. А в 12,84 вообще не верю. Там и по рисунку, и по бегу вообще этого времени не было. Грант Холлоуэй прибежал тогда вторым тоже очень бодро. Выглядело это, как будто бы подкрутили секундомер", — заявил Шубенков.

Напомним, на этапе американского Гран-при в Нью-Йорке, которое проходило в июне, Аллен пробежал дистанцию 110 м с/б за 12,84 секунды, что является третьим лучшим результатом в истории.

Ранее сообщалось, что в рф заговорили о заговоре Запада против российского фигурного катания. Все дело в новом возрастном цензе для спортсменов на взрослом уровне.

Напомним, в рф могут посадить нелояльного "хоккеиста-уклониста".