"Янг Бойз" - "Динамо": онлайн видеотрансляция матча

Киевское "Динамо" продолжает серию благотворительных игр под лозунгом Play for Peace

Во вторник, 5 июля, киевское "Динамо", которое вскоре начнет свой путь в Лиге чемпионов сезона 2022/23, проведет товарищеский матч против швейцарского "Янг Бойз".

Прямая видеотрансляция игры доступна на YouTube-канале "Бело-синих".

Перед началом встречи стал известен стартовый состав "Динамо":

Стартовый состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков – Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Овчаренко, Боль, Бурда, Шепелев, Ванат, Яцик, Супряга, Андриевский, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Волошин, Сирота, Дубинчак, Антюх.

Соперник "динамовцев", "Янг Бойз" выступает в элите швейцарского футбола — Суперлиге Швейцарии и является одним из самых успешных клубов страны, 15-кратным победителем швейцарского первенства и 7-кратным обладателем Кубка. В прошлом сезоне 2021/22 соперник киевлян финишировал на третьей позиции в чемпионате. "Динамо" по итогам неполного сезона стало вторым.

Ранее сообщалось, что игрок "Динамо" выбросил флаги рф в мусорку в аэропорту в Армении.

Напомним, "Шахтер" голосованием был признан победителем УПЛ сезона 2021/22.