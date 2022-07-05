"Янг Бойз" — "Динамо": онлайн відеотрансляція матчу

Київське "Динамо" продовжує серію благодійних ігор під гаслом Play for Peace

У вівторок, 5 липня, київське "Динамо", яке незабаром розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів сезону 2022/23, проведе товариський матч проти швейцарського "Янг Бойз".

Пряма відеотрансляція гри доступна на YouTube-каналі "Біло-синіх".

Перед початком зустрічі став відомий стартовий склад "Динамо":

Стартовий склад "Динамо": Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв — Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков — Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Шепелєв, Ванат, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, В.Волошин, Сирота, Дубінчак, Антюх.

Суперник "динамівців", "Янг Бойз" виступає в еліті швейцарського футболу — Суперлізі Швейцарії і є одним із найуспішніших клубів країни, 15-кратним переможцем швейцарської першості та 7-кратним володарем Кубка. В минулому сезоні суперник киян фінішував на третій позиції у чемпіонаті. "Динамо" за підсумками неповного сезону стало другим.

Раніше повідомлялося, що гравець "Динамо" викинув прапори росії на смітник в аеропорту у Вірменії.

Нагадаємо, "Шахтар" голосуванням був визнаний переможцем УПЛ сезону 2021/22.