Бойца UFC, который предлагал Украине стать на колени перед россией, настигла карма (видео)

Спортсмена избили в октагоне

Американский боец UFC Шон Стрикленд, который ранее советовал Украине сдаться россии после начала полномасштабного вторжения рф, проиграл нокаутом.

На турнире UFC 276, который проходил в начале июля в Парадайсе (штат Невада, США) Стрикленд потерпел неожиданное поражение от бразильца Алекса Перейры. Бразильский боец в середине первого раунда одним ударом вырубил американца.

Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Перейры уже в первом раунде. Бой продлился около двух с половиной минут. Примечательно, что Шон прервал свою серию из шести побед подряд. На счету Стрикленда 25 триумфом при четырех поражениях. Перейра, в свою очередь, может похвастаться 6 победами в ММА при одном поражении. К слову, Шон был на 4-м месте в рейтинге среднего веса UFC, а Перейра не присутствовал в топе Абсолютного бойцовского чемпионата.

Добавим, что Стрикленд после начала полномасштабного вторжения рф в Украину заявил, что украинцы должны сдаться россии, чтобы страна не превратилась в новый Афганистан.

"Украина должна просто преклонить колено и стать россией… Я понимаю, что это отстой, и да, вы можете победить, но вы действительно хотите быть новым Афганистаном в течение следующих 30 лет? Не сказать, что это правильно, но эта горькая пилюля, в конце концов, будет лучше для всех", – написал в twitter тогда Стрикленд. К слову, его страничка в этой соцсети забанена. В сети доступен лишь скриншот поста бойца.

Стрикленд про войну Украины с россией

Ранее сообщалось, что в полутяжелом дивизионе UFC появился новый чемпион.

Напомним, украинка Марина Мороз победила россиянку на турнире UFC в марте.