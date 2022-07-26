"За что вот таких крошек": в рф не понимают, почему наказали юных российских спортсменов
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В рф вновь заговорили о несправедливости в отношении россиян
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и заслуженный тренер рф Этери Тутберидзе пообщались на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований, что произошло после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину.
Диалог известных тренеров по фигурному катанию приводит Первый канал рф. Женщины цинично заявляют, что не понимают, почему юных российских спортсменов не допускают к стартам. При этом Тарасова называла юных атлетов "крошками".
Тутберидзе: Никто нам легкой жизни не обещал.
Тарасова: Нет. Я сколько живу на свете – такого еще не видела. Нас отстраняли когда-то, но такого не было. Так безнадежно – никогда. У них прямо линия, они не слышат ничего.
Тутберидзе: Ну, они объединились. Нет ничего лучше, чем дружить против.
Тарасова: Все равно я не могу понять. За что вот таких деток-юниоров…
Тутберидзе: Я вообще не понимаю, за что такие отстранения.
Тарасова: Я им писала туда: "За что?"
Тутберидзе: Спортивная жизнь-то короткая. Короткая.
Тарасова: За что вот таких крошек, которые могут у всех выиграть. Они хотят, чтобы русские немножко успокоились. Но мы беспокойный народ. Мы же им не дадим… А выпустят нас когда – выйдем вообще как звери. Все унесем.
Отметим, широкомасштабная агрессия рф Украине за пять месяцев войны унесла жизни 5237 мирных жителей, в том числе не менее 348 детей. Такие данные зафиксировало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с 24 февраля по 24 июля.
Напомним, Тарасова раскритиковала новый слоган Олимпиады-2024. К слову, в рф хотят, чтобы Франция отказалась от проведения Игр в Париже в пользу россии.