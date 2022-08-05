"Может ее на яхту обменять": в россии обрадовались суворому приговору американской баскетболистке

Российский суд признал американскую баскетболистку виновной

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признана виновной в рф в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей. Деятели российского спорта обрадовались такому суровому приговору.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в комментарии РИА предложил поменять баскетболистку на одну из конфискованных у россиян яхт. Он считает, что приговор по делу.

"Если все доказано, то и приговор по делу. Не знаю, собираются ли менять ее на кого-то из российских заключенных. Может быть, ее на яхту обменять? Их там сотни. У нас в законе все прописано про наркотики. Правильно наказали, пусть знают наших", – заявил Тихонов.

Депутат государственной думы Николай Валуев не скрывает, что приговор был суров, чтобы затем выменять баскетболистку на одного из заключенных в США.

"Суровый приговор или нет? Во‑первых, он в рамках закона. У нас специально и делали суровые законы в отношении всей наркоты. Скорее всего, это станет предметом политического торга, обмена. США уже сделали предложение, ведь их интересует не только Грайнер, а еще один фигурант", — цитирует Валуева Матч ТВ.

Заслуженный тренер россии по гандболу Евгений Трефилов считает, что Грайнер нужно обменять на Виктора Бута (его в 2012 году осудили на 25 лет тюрьмы за попытку контрабанды оружия, поддержку терроризма и сговор с целью убийства американцев и официальных представителей США, — Ред.).

"Думаю, надо обменять Грайнер. Пусть едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать", — цитирует Трефилова Матч ТВ.

Напомним, баскетболистка сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Девушка полностью признала свою вину. Во время судового процесса стало известно, что марихуану ей выписал врач в США вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних. В Штатах считают арест баскетболистки незаконным, а в ходе переговоров администрация Джо Байдена предложила российской стороне обмен Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, осужденного за шпионаж директора по безопасности компании BorgWarner.

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