"Може її на яхту обміняти": у росії зраділи суворому вироку американській баскетболістці

Російський суд визнав американську баскетболістку винною

Американська баскетболістка Бріттні Грайнер визнана винною в рф в контрабанді наркотиків і отримала 9 років колонії, а також штраф 1 мільйон рублів. Діячі російського спорту зраділи такому суворому вироку.

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов у коментарі РІА запропонував поміняти баскетболістку на одну з конфіскованих у росіян яхт. Він вважає, що вирок по ділу.

"Якщо все доведено, то й вирок по ділу. Не знаю, чи збираються міняти її на когось із російських в’язнів. Може, її на яхту обміняти? Їх там сотні. У нас у законі все прописано про наркотики. Правильно покарали, нехай знають наших", – заявив Тихонов.

Депутат державної думи Микола Валуєв не приховує, що вирок був суворим, щоб потім виміняти баскетболістку на одного з ув’язнених у США.

"Суворий вирок чи ні? По-перше, він у рамках закону. У нас спеціально і робили суворі закони щодо всієї наркоти. Швидше за все це стане предметом політичного торгу, обміну. США вже зробили пропозицію, адже їх цікавить не лише Грайнер, а ще один фігурант", — цитує Валуєва Матч ТВ.

Заслужений тренер росії з гандболу Євген Трефілов вважає, що Грайнер потрібно обміняти на Віктора Бута (його у 2012 році засудили на 25 років в’язниці за спробу контрабанди зброї, підтримку тероризму та змову з метою вбивства американців та офіційних представників США, — Ред.).

"Думаю, треба обміняти Грайнер. Нехай їде додому і там обкурюється, хоч одразу дві трубки світу курить. Треба обміняти її на Бута, нашого хлопця треба повертати", — цитує Трефілова Матч ТВ.

Нагадаємо, баскетболістку збірної США Грайнер було затримано 17 лютого в аеропорту Шереметьєво. У неї знайшли вейпи, рідина в яких, як пізніше підтвердив експерт, містила гашишну олію. Дівчина повністю визнала свою провину. Під час судового процесу стало відомо, що марихуану їй виписав лікар у США замість традиційних знеболюючих через побічні дії останніх. У Штатах вважають арешт баскетболістки незаконним, а в ході переговорів адміністрація Джо Байдена запропонувала російській стороні обмін Віктора Бута на американців Грайнер та Пола Уілана, засудженого за шпигунство директора з безпеки компанії BorgWarner.

Раніше повідомлялося, що УЄФА покарав "Фенербахче" за поведінку вболівальників у матчі з "Динамо" у ЛЧ.

Нагадаємо, депутат у рф вирішив "врятувати" світовий спорт від українського прапора і не тільки.