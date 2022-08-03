Російський депутат вирішив "врятувати" світовий спорт від українського прапора: у мережі сміються

Росіян давно лякає український прапор

У росії на тлі міжнародної ізоляції атлетів із рф заговорили, що спортсмени нібито почнуть схиляти коліна перед українським прапором.

Відповідну заяву зробив член комітету держдуми росії з фізичної культури й спорту Роман Терюшков, повідомляє "Матч ТВ". Російський депутат заявив, що потрібно рятувати світовий спорт від багатьох речей, у тому числі від українського прапора.

"Рятувати треба світовий спорт. У них зараз інші цінності будуть. Є доповідь Єврокомісії. Вони на шляху до великої ґендерної рівності у спорті, дуже стурбовані мужністю, білизною та гетеронормативністю.

Ось це наступне, перед чим вони будуть схиляти коліна: голубизна і двометрові чорношкірі лесбіянки. І українському прапору. Це буде їхній базовий прапор", – сказав депутат.

У мережі лише посміялися з чергової абсурдної заяви Терюшкова.

Нагадаємо, раніше Роман запропонував прирівняти спортсменів, які хочуть змінити спортивне громадянство зі зрадниками батьківщини. Крім того, депутат заявляв, що у Німеччині не буде льодових арен узимку через відсутність російського газу.