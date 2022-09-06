УЕФА запретила "Шахтеру" наносить логотип United24 на матчах Лиги чемпионов: как объяснили

"Шахтер" в Лиге чемпионов будет выступать с титульным спонсором СКМ

Донецкий футбольный клуб "Шахтер", недавно получивший нового тренера с огромным опытом работы с украинскими клубами, на момент участия в Лиге чемпионов не будет иметь права использовать логотип национальной платформы United24 на форме.

Как во вторник, 6 сентября, в день первого матча против немецкого РБ "Лейпциг", сообщило издание "Трибуна", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил наносить логотип United24 на форму в матчах ЛЧ. Свое решение она аргументировала тем, что согласно регламенту использования логотипов благотворительных организаций возможно исключительно при условии, что они не связаны с политикой.

Также отмечается, что глобальная инициатива United 24 создана при содействии президента Украины Владимира Зеленского для помощи Украине в войне против россии, так что донецкий футбольный куб "Шахтер" в Лиге чемпионов будет выступать с титульным спонсором СКМ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно итогам жеребьевки Лиги чемпионов горняки играют в группе F, где кроме них будут участвовать "Лейпциг", испанский "Реал", а также шотландский "Селтик".

Также напомним, как "Шахтеру" не удалось обыграть "Металлист-1925" в матче, проходившем в День государственного флага.