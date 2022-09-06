УЄФА заборонила "Шахтарю" наносити логотип United24 на матчах Ліги чемпіонів: як пояснили

"Шахтар" у Лізі чемпіонів буде виступати з титульним спонсором СКМ

Донецький футбольний клуб "Шахтар", який нещодавно отримав нового тренера з величезним досвідом роботи з українськими клубами, на момент участі у Лізі чемпіонів не матиме права використовувати логотип національної платформи United24 на формі.

Як у вівторок, 6 вересня, у день першого матчу проти німецького РБ "Лейпциг", повідомило видання "Трибуна", Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонила наносити логотип United24 на форму в матчах ЛЧ. Своє рішення вона аргументувала тим, що згідно з регламентом використання логотипів благодійних організацій, можливе виключно за умови, що вони не пов'язані з політикою.

Також зазначається, що глобальна ініціатива United 24 створена за сприяння президента України Володимира Зеленського для допомоги Україні у війні проти росії, тож донецький футбольний куб "Шахтар" у Лізі чемпіонів виступатиме з титульним спонсором СКМ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно підсумками жеребкування Ліги чемпіонів гірники відіграють у групі F, де крім них участь прийматимуть "Лейпциг", іспанський "Реал", а також та шотландський "Селтік".

Також нагадаємо, як "Шахтарю" не вдалося обіграти "Металіст-1925" у матчі, котрий проходив у День державного прапора.