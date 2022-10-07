Он не человек! 400 тысяч людей требуют выгнать Холанда из Англии

Нападающий "Манчестер Сити" сделал три хет-трика в восьми матчах

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в последнем туре чемпионата Англии забил три гола в ворота "Манчестер Юнайтед".

Это был уже третий хет-три Холанда с начала сезона. Более того, у восьми матчах английской Премьер-лиги Эрлинг забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

После чего в интернете запустили петицию с требованием отстранить Холанда от матчей АПЛ. Автор считает, что Эрлинг не человек, а робот. Удивительно, но уже более 400 тысяч человек поддержали эту петицию, сообщает Isport.

Эрлингу Холанду всего 22 года. Он выступал за норвежские клубы "Брюне", "Молде", австрийский "Ред Булл" и немецкую "Боруссию" из Дортмунда. Летом этого года подписал контракт с "Манчестер Сити", трансфер английскому клубу обошелся в 51 млн фунтов.