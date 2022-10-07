Він не людина! 400 тисяч людей вимагають вигнати Холанда з Англії

Нападник "Манчестер Сіті" зробив три хет-трики у восьми матчах

Норвезький форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд в останньому турі чемпіонату Англії забив три голи у ворота "Манчестер Юнайтед".

Це був уже третій хет-три Холанд з початку сезону. Більше того, у восьми матчах англійської Прем’єр-ліги Ерлінг забив 14 голів і зробив 3 результативні передачі.

Після чого в інтернеті запустили петицію з вимогою усунути Холанда від матчів АПЛ. Автор вважає, що Ерлінг не людина, а робот. Дивно, але вже понад 400 тисяч людей підтримали цю петицію.

Ерлінгу Холанду всього 22 роки. Він виступав за норвезькі клуби "Брюне", "Молде", австрійський "Ред Булл" та німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Влітку цього року підписав контракт з "Манчестер Сіті", трансфер англійському клубу коштував 51 млн фунтів.