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Він не людина! 400 тисяч людей вимагають вигнати Холанда з Англії

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Холанд – робот Новина оновлена 07 жовтня 2022, 11:59
Холанд – робот

Нападник "Манчестер Сіті" зробив три хет-трики у восьми матчах

Норвезький форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд в останньому турі чемпіонату Англії забив три голи у ворота "Манчестер Юнайтед".

Це був уже третій хет-три Холанд з початку сезону. Більше того, у восьми матчах англійської Прем’єр-ліги Ерлінг забив 14 голів і зробив 3 результативні передачі.

Після чого в інтернеті запустили петицію з вимогою усунути Холанда від матчів АПЛ. Автор вважає, що Ерлінг не людина, а робот. Дивно, але вже понад 400 тисяч людей підтримали цю петицію.

Ерлінгу Холанду всього 22 роки. Він виступав за норвезькі клуби "Брюне", "Молде", австрійський "Ред Булл" та німецьку "Боруссію" з Дортмунда. Влітку цього року підписав контракт з "Манчестер Сіті", трансфер англійському клубу коштував 51 млн фунтів.

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Сіті #Чемпіонат Англії #Ерлінг Холанд