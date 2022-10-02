Божевільна перестрілка у Манчестері: відео історичного дербі

"Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" на двох забили дев’ять голів

Сьогодні відбувся матч 9 туру англійської Прем’єр-ліги. У дербі Манчестера зійшлися "Сіті" та "Юнайтед". Зустріч закінчилася перемогою господарів поля з рахунком 6:3, що стало найбільшим результатом в історії протистояння цих команд з урахуванням усіх турнірів.

До речі, у чемпіонаті України може з’явитись унікальна команда.

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед — 6:3

1:0. 8’ Фоден

8’ Фоден 2:0. 34’ Холанд

34’ Холанд 3:0. 37’ Холанд

37’ Холанд 4:0. 44 ’Фоден

44 ’Фоден 4:1. 56’ Антоні

56’ Антоні 5:1. 64’ Холанд

64’ Холанд 6:1. 72’ Фоден

72’ Фоден 6:2. 84’ Марсьяль

84’ Марсьяль 6:3. 90’ Марсьяль (пен.)

Огляд матчу Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед

Цікаво, що 22-річний Ерлінг Холанд зробив 15-й хет-трик у кар’єрі! 5 хет-триків Холанд зробив за "Зальцбург", 4 — за "Боруссію", 3 — за "Манчестер Сіті", 2 — за збірну Норвегії, 1 — за "Мольде".

Більше того, Холанд за показником хет-триків в АПЛ зрівнявся з Кріштіану Роналду, хоч і провів на 224 матчі менше.

До речі, у цьому матчі Кріштіану так і не з’явився на полі. Вперше у сезоні форвард "МЮ" усю гру провів на лаві запасних.

Раніше ми писали як українські вболівальники підтримали воїнів "Азова" на матчі Ліги націй.

Нагадаємо, що після матчу із Шотландією визначилися кошики для жеребкування Євро-2024. Збірна України потрапила до третього кошика.