Сумасшедшая перестрелка в Манчестере: видео исторического дерби
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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" на двоих забили девять голов
Сегодня состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги. В дерби Манчестера сошлись "Сити" и "Юнайтед". Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 6:3 — что стало самым крупным результатом в истории противостояния этих команд с учетом всех турниров.
Кстати, в чемпионате Украины может появиться уникальная команда.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед — 6:3
- 1:0. 8' Фоден
- 2:0. 34' Холанд
- 3:0. 37' Холанд
- 4:0. 44' Фоден
- 4:1. 56' Антони
- 5:1. 64' Холанд
- 6:1. 72' Фоден
- 6:2. 84' Марсьяль
- 6:3. 90' Марсьяль (пен.)
Обзор матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
Интересно, что 22-летний Эрлинг Холанд сделал 15-й хет-трик в карьере! 5 хет-триков Холанд сделал за "Зальцбург", 4 – за "Боруссию", 3 — за "Манчестер Сити", 2 – за сборную Норвегии, 1 – за "Мольде".
Более того, Холанд по показателю хет-триков в АПЛ сравнялся с Криштиану Роналду, хотя и провел на 224 матча меньше.
Кстати, в этом матче Криштиану так и не появился на поле. Впервые в сезоне форвард "МЮ" всю игру провел на скамейке запасных.
Ранее мы писали, как украинские болельщики поддержали воинов "Азова" на матче Лиги наций.
Напомним, что после матча с Шотландией определились корзины для жеребьевки Евро-2024. Сборная Украины попала в третью корзину.