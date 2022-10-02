Сумасшедшая перестрелка в Манчестере: видео исторического дерби

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" на двоих забили девять голов

Сегодня состоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги. В дерби Манчестера сошлись "Сити" и "Юнайтед". Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 6:3 — что стало самым крупным результатом в истории противостояния этих команд с учетом всех турниров.

Кстати, в чемпионате Украины может появиться уникальная команда.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед — 6:3

1:0. 8' Фоден

8' Фоден 2:0. 34' Холанд

34' Холанд 3:0. 37' Холанд

37' Холанд 4:0. 44' Фоден

44' Фоден 4:1. 56' Антони

56' Антони 5:1. 64' Холанд

64' Холанд 6:1. 72' Фоден

72' Фоден 6:2. 84' Марсьяль

84' Марсьяль 6:3. 90' Марсьяль (пен.)

Обзор матча Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Интересно, что 22-летний Эрлинг Холанд сделал 15-й хет-трик в карьере! 5 хет-триков Холанд сделал за "Зальцбург", 4 – за "Боруссию", 3 — за "Манчестер Сити", 2 – за сборную Норвегии, 1 – за "Мольде".

Более того, Холанд по показателю хет-триков в АПЛ сравнялся с Криштиану Роналду, хотя и провел на 224 матча меньше.

Кстати, в этом матче Криштиану так и не появился на поле. Впервые в сезоне форвард "МЮ" всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее мы писали, как украинские болельщики поддержали воинов "Азова" на матче Лиги наций.

Напомним, что после матча с Шотландией определились корзины для жеребьевки Евро-2024. Сборная Украины попала в третью корзину.