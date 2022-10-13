Игрок "Ливерпуля" за шесть минут установил уникальный рекорд Лиги чемпионов (видео)
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Мохамед Салах быстрее всех забил три гола в одном матче
Египетский форвард Мохамед Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Произошло это в матче четвертого тура ЛЧ.
Нападающий "Ливерпуля" забил три мяча в матче с "Рейнджерс" за 6 минут и 12 секунд, сообщает OptaJoe.
Отметил достижение форварда и Twitter "Ливерпуля".
Прежний рекорд принадлежал Бафетимби Гомису из "Лиона" – он забил три гола загребскому "Динамо" за 8 минут в 2011 году.
Благодаря трем голам Салаха "Ливерпуль" разгромил "Рейнджерс" — 7:1. Смотрите, как это было:
Напомним, что в матче Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" Рюдигер забил гол ценой жуткой травмы. Испанский защитник столкнулся головой с голкипером "горняков" Анатолием Трубиным.
Отметим, что перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.