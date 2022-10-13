Игрок "Ливерпуля" за шесть минут установил уникальный рекорд Лиги чемпионов (видео)

Мохамед Салах быстрее всех забил три гола в одном матче

Египетский форвард Мохамед Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Произошло это в матче четвертого тура ЛЧ.

Нападающий "Ливерпуля" забил три мяча в матче с "Рейнджерс" за 6 минут и 12 секунд, сообщает OptaJoe.

Отметил достижение форварда и Twitter "Ливерпуля".

Прежний рекорд принадлежал Бафетимби Гомису из "Лиона" – он забил три гола загребскому "Динамо" за 8 минут в 2011 году.

Благодаря трем голам Салаха "Ливерпуль" разгромил "Рейнджерс" — 7:1. Смотрите, как это было:

Напомним, что в матче Лиги чемпионов "Шахтер" — "Реал" Рюдигер забил гол ценой жуткой травмы. Испанский защитник столкнулся головой с голкипером "горняков" Анатолием Трубиным.

Отметим, что перед игрой в Варшаве болельщики организовали грандиозный флешмоб в поддержку Украины.